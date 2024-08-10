60 евро за 15-минутный визит: сколько денег идет врачу и хватает ли времени для обследования?

Не вся сумма попадает в кошелек врача

Неужели вся сумма, например 60 евро за визит к врачу, действительно уходит в кошелек врача? Председатель правления Veselības centrs 4 Марис Ревалдс заявил, что такая точка зрения ошибочна, поскольку эта сумма определяется несколькими факторами.

Например, если психолог или психотерапевт, который не использует никаких инструментов, не имеет ассистента и практикует в собственной квартире, то в этом случае оплата за визит фактически попадает в кошелек врача. В отличие от этого, если пациент обращается в медицинское учреждение, то это здание имеет свои собственные расходы, такие как доступность окружающей среды, безопасность данных и многое другое.

"На каждом визите задействовано много обслуживающего персонала. Чтобы попасть на прием, в лучшем случае пациент записывается онлайн, но опять же для этого используются специальные программы. Обычно он (пациент) звонит в колл-центр или регистратуру, и опять же там есть люди, которые занимаются организацией этого визита. Потом, когда он попадает в медицинское учреждение, там крыша, там тепло, есть помещения для ожидания, а есть кабинет врача, который специально оборудован. В кабинете врача очень часто помогают медсестры или фельдшеры", - рассказывает Ревалдс.