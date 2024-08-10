60 евро за 15-минутный визит: сколько денег идет врачу и хватает ли времени для обследования?

Достаточно ли 15 минут для приема пациента и сколько должен получать врач за платный визит? В социальной сети X спрашивают, действительно ли этого времени достаточно, чтобы врач поставил диагноз и все объяснил пациенту, и является ли 60 евро адекватной платой за такой короткий осмотр. Латвийское радио выясняет, существуют ли какие-либо правила, регулирующие этот вопрос. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
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Как поясняют специалисты в сфере здравоохранения, на продолжительность визита к врачу влияет несколько факторов, например, посещает ли пациент специалиста впервые - тогда такие визиты обычно занимают больше времени, поскольку необходимо лучше узнать больного, изучить историю болезни, выслушать жалобы и тому подобное. Последующие визиты обычно короче, поскольку пациент уже известен.
Продолжительность визита также зависит от того, в какой области работает врач, например, психиатрам, диетологам, неврологам нужно больше времени, чтобы познакомиться с пациентом и изучить историю болезни, в то время как хирурги больше делают и меньше говорят.
Также важно понимать, работает ли врач один или к нему прикреплена медсестра или фельдшер, ведь в первом случае врач должен сам заполнять документы и выписывать рецепты, а если есть ассистент, то визит пройдет быстрее.
Следует отметить, что врач, - это тоже человек, и как и у любого из нас, у этих специалистов тоже есть своя скорость работы, способность воспринимать информацию и принимать решение, часто на это влияет и возраст врачей и пациентов.
Не вся сумма попадает в кошелек врача
Неужели вся сумма, например 60 евро за визит к врачу, действительно уходит в кошелек врача? Председатель правления Veselības centrs 4 Марис Ревалдс заявил, что такая точка зрения ошибочна, поскольку эта сумма определяется несколькими факторами.
Например, если психолог или психотерапевт, который не использует никаких инструментов, не имеет ассистента и практикует в собственной квартире, то в этом случае оплата за визит фактически попадает в кошелек врача. В отличие от этого, если пациент обращается в медицинское учреждение, то это здание имеет свои собственные расходы, такие как доступность окружающей среды, безопасность данных и многое другое.
"На каждом визите задействовано много обслуживающего персонала. Чтобы попасть на прием, в лучшем случае пациент записывается онлайн, но опять же для этого используются специальные программы. Обычно он (пациент) звонит в колл-центр или регистратуру, и опять же там есть люди, которые занимаются организацией этого визита. Потом, когда он попадает в медицинское учреждение, там крыша, там тепло, есть помещения для ожидания, а есть кабинет врача, который специально оборудован. В кабинете врача очень часто помогают медсестры или фельдшеры", - рассказывает Ревалдс.
На этом расходы не заканчиваются. Кабинет должен быть чистым, системы хранения данных должны поддерживаться в рабочем состоянии, а также существуют административные расходы. Цена услуг врача также зависит от того, насколько он продвинут, работает ли он один или использует дорогостоящие технологии для более точного обследования пациента.
Итак, из указанной суммы врач получает примерно 30%-50% суммы, или примерно 18-30 евро.
Продолжительность визита зависит от многих факторов
Что касается продолжительности визита пациента, то следует отметить, что в государственном секторе существуют различия по специализациям, например, для хирургических специальностей продолжительность консультаций варьируется от 15 минут до получаса, в среднем 20 минут. По внутренним болезням продолжительность консультаций варьируется от 20 минут до часа, в среднем 30 минут.
Это специальности, которые не требуют хирургического вмешательства, а лечатся с помощью лекарств или рекомендаций. Эти сроки приема пациентов были установлены в Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня на основе многолетнего опыта.
Лелде Ванцовича, заведующая поликлиникой университетской клинической больницы имени Паула Страдиня, подробнее объясняет, как проходит время приема пациентов у врачей государственного сектора:
"Время работы врача в минутах предусмотрено в цене манипуляции, определяемой государством. В зависимости от вида консультации, количества применяемых манипуляций, продолжительность этой консультации составляет как минимум от 15 минут. В государственных консультациях - до 30 минут, в некоторых специальностях - до 45 минут, но государство не предусматривает таких длительных консультаций".
Ванцовича подчеркнула, что ни один врач не считает время и при необходимости может потратить больше времени на обследование пациента.
Точно так же пациенты часто не учитывают все факторы при выборе платного визита к врачу, поскольку зачастую не проводятся исследования, которые могли бы облегчить лечение пациента.
В случае врача, оплачиваемого государством, пациент приходит к специалисту по направлению от семейного врача, где уже определены обследования, течение заболевания или подозрение на какое-либо заболевание, что облегчает осмотр пациента.
Руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска также признала, что не установлено, сколько времени семейный врач должен тратить на осмотр пациента.
Однако следует подчеркнуть, что время приема семейных врачей, практика которых насчитывает около 2000 пациентов, составляет четыре часа, а для семейных врачей, имеющих на учете более 2000 пациентов, время приема увеличивается на один час.
Здесь тоже консультация длится в среднем 15 минут, но это зависит от пациента, например, беременных, новорожденных, хронических больных обследуют дольше, а есть пациенты, которые хотят узнать, хорошие ли анализы, и при положительном результате такая консультация занимает всего несколько минут. В среднем семейные врачи принимают 16-20 пациентов в день.