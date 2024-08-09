Помимо электромобилей, стремительно теряет популярность еще один тип двигателя

В то время как продажи электромобилей в Эстонии и Европе уже целый год переживают спад, в последние несколько месяцев резко упали и продажи подключаемых гибридов (PHEV), сообщает Rus.Postimees.
Подключаемые гибриды (PHEV) - это автомобили с гибридным двигателем, которые можно подключать к розетке и заряжать так же, как и полностью электрические автомобили, но также они используют для езды бензин или дизельное топливо. Если заряд в батарее заканчивается, на помощь придет ископаемое топливо. В отличие от автомобилей, работающих только на электротяге, подключаемые гибриды можно использовать для длительных поездок, не заботясь о подзарядке. Это одно из самых больших преимуществ подключаемых гибридов.
В то же время их серьезным недостатком является высокая цена. В большинстве случаев подключаемые гибриды стоят примерно на треть дороже аналогичных моделей, работающих только на ископаемом топливе, и это, вероятно, главная причина, по которой в июне продажи автомобилей этого типа упали на 19,9% в странах Европейского союза, охваченных рецессией. Стремительный спад начался в мае, но до апреля этого года продажи подключаемых гибридов росли.