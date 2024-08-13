Реформа пенсионной системы: предлагают сократить взносы во 2-й уровень

В настоящее время 20% взносов социального страхования направляются на пенсионные накопления (14% - на 1-й уровень, 6% - на 2-й).

В Министерстве финансов газете Diena сообщили, что работа над возможными изменениями налоговой политики еще ведется, подчеркнув, что рабочая группа по налогам и социальные партнеры особое внимание уделяют снижению налогов на рабочую силу.

Однако с учетом того, что 77% населения планируют обеспечивать себя в старости за счет накоплений на 1-м и 2-м пенсионных уровнях и практически не делают других долгосрочных инвестиций, у Банка Латвии имеются обоснованные опасения по поводу намерений снизить размер взносов во 2-й пенсионный уровень.

Уже сегодня размер пенсий в Латвии относительно невелик, а уровень замещения пенсиями трудовых доходов - один из самых низких в ЕС.

В своем последнем докладе о пенсиях Европейская комиссия прогнозирует, что коэффициент замещения пенсиями трудовых доходов в Латвии в период с 2022 по 2062 год значительно снизится - с 60,2% до 46,3% (для человека со средним уровнем доходов), а для людей с маленькими зарплатами прогнозируется еще более резкое снижение - с 71,1 до 44,6%.

При этом уровень пенсий также будет зависеть от ситуации на финансовых рынках и от индивидуального выбора пенсионного плана. Фактически в Латвии существует только один сценарий - начинать работать в 20 лет без перерывов по причине безработицы или семейных обстоятельств, и тогда коэффициент замещения трудовых доходов пенсией составит более 50%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!