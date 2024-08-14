Видео "Все деньги вернулись": жертва мошенников получила обратно украденные средства

Четыре года спустя, когда программа снова встречает Светлану, на ее глазах уже нет слез. Звонка из полиции ей тогда тоже не поступило, но через несколько дней после показа сюжета, когда она посмотрела свой банковский счет, ее ждал сюрприз.

"Я посмотрела свой счет, и все деньги вернулись. Сказать, что я была счастлива, это все равно, что ничего не сказать", - говорит женщина.

Светлана извлекла урок - она больше не отвечает на звонки незнакомцев, но мошенники не остановились.

"Они постоянно звонят, постоянно пишут смс, но я сразу же бросаю трубку", - сказала Светлана.

Представитель Swedbank поясняет, что, к сожалению, не всем удается помочь вернуть свои деньги. Пострадавший должн немедленно сообщить об этом в полицию и в свой банк.

"Около 50% украденных денег удается вернуть, но каждый случай индивидуален, и это также вопрос того, как работают мошенники, потому что существует сто и один метод. Бывают ситуации, когда мошенникам удается навсегда присвоить деньги", - отметил представитель Swedbank Янис Кропс.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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