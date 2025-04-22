Начинаются тестовые поездки пассажирского поезда на маршруте Рига - Валга

Как сообщил член правления Elron Мярт Эренпрейс, в феврале этого года был проведен тестовый заезд двухвагонного поезда, а на этой неделе на железной дороге в Латвии будет протестирован трехвагонный состав.

В ходе поездок будут проверяться работа систем сигнализации, безопасности, радиосвязи и использование подъездных путей.

"Такие испытания необходимы для того, чтобы эстонские пассажирские поезда Stadler Flirt получили необходимую сертификацию для работы в Латвии. Цель - запустить поезда Тарту - Рига еще этим летом, но точная дата будет зависеть от результатов процесса сертификации", - отметил Эренпрейс.

Ранее планировалось, что пассажирские перевозки между Ригой и Тарту начнутся до октября 2023 года, а теперь их запуск перенесен на лето.

Открытие железнодорожного маршрута Рига - Валга - Тарту организуют Elron в сотрудничестве с Министерством климата Эстонии, Министерством регионального развития и сельского хозяйства Эстонии, самоуправлением Тарту, латвийским пассажирским перевозчиком Pasažieru vilciens и другими партнерами в Латвии.