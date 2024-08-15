Центр защиты прав потребителей (РТАС) призывает путешественников, обязательства перед которыми туроператор Fisom не сумел выполнить полностью или частично, до 16 сентября 2024 года подать заявления о полном или частичном возврате средств, если путешествие было прервано, сообщили агентству LETA представители организации.
Скандал с туроператором Fisom: PTAC информирует о подаче заявлений на возмещение расходов
Представители РТАС указывают, что призыв относится и к тем потребителям, которые до публикации этого сообщения уже подали в РТАС заявление с просьбой помочь решить спор с поставщиком услуги.
РТАС, оценив полученную информацию и на основании правил Кабинета министров, пришел к выводу, что у Fisom возникли проблемы с ликвидностью и поэтому предприятие не может полностью или частично выполнять свои обязательства и предоставлять комплексные туристические услуги.
Представители организации поясняют, что путешественники, которые заключили договор на пакетный тур, а услуги тура не были предоставлены или были прерваны из-за проблем с ликвидностью туроператора, имеют право на возврат уплаченных денег, если запланированный тур не начался, или части уплаченных денег, если тур был прерван. Защита, предоставляемая гарантией, не распространяется на претензии, связанные с убытками путешественника или членов его семьи, моральным ущербом, претензиями по поводу некачественного обслуживания, страховыми сборами, дополнительными расходами путешественника или членов его семьи и другими претензиями.
Заявление в PTAC о взыскании должно содержать имя лица, заключившего договор о путешествии, или, если путешественник несовершеннолетний, имя родителя или опекуна, имя путешественника, номер расчетного счета лица, оплатившего путешествие, название и регистрационный номер туроператора, а также сумму денег, уплаченных Fisom.
Кроме того, к заявлению должны быть приложены доказательства взятых на себя обязательств - копия договора, заключенного на пакет услуг, и доказательства оплаты, включая копию чека, квитанции или платежного поручения, заверенного печатью банка или электронной подписью.
Заявление на возмещение должно быть составлено по форме, разработанной PTAC и опубликованной на сайте организации.
PTAC рассчитает сумму возмещения, подлежащую выплате путешественникам, как процент от суммы неоказанной или прерванной туристической услуги с учетом того, была ли туристическая услуга вообще не оказана или прервана, и пропорционально количеству путешественников, обратившихся в PTAC до 16 сентября 2024 года с заявлением о выплаченной сумме и сумме обеспечения.
Как уже сообщалось, десятки детей застряли в Испании, когда направлялись в обещанный Fisom лагерь для серфинга в Португалии.
Тем временем Государственная полиция начала ведомственное расследование в отношении скандально известного туроператора Fisom, чтобы выяснить, было ли совершено уголовное преступление.
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