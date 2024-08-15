Скандал с туроператором Fisom: PTAC информирует о подаче заявлений на возмещение расходов

Представители РТАС указывают, что призыв относится и к тем потребителям, которые до публикации этого сообщения уже подали в РТАС заявление с просьбой помочь решить спор с поставщиком услуги.

РТАС, оценив полученную информацию и на основании правил Кабинета министров, пришел к выводу, что у Fisom возникли проблемы с ликвидностью и поэтому предприятие не может полностью или частично выполнять свои обязательства и предоставлять комплексные туристические услуги.

Представители организации поясняют, что путешественники, которые заключили договор на пакетный тур, а услуги тура не были предоставлены или были прерваны из-за проблем с ликвидностью туроператора, имеют право на возврат уплаченных денег, если запланированный тур не начался, или части уплаченных денег, если тур был прерван. Защита, предоставляемая гарантией, не распространяется на претензии, связанные с убытками путешественника или членов его семьи, моральным ущербом, претензиями по поводу некачественного обслуживания, страховыми сборами, дополнительными расходами путешественника или членов его семьи и другими претензиями.