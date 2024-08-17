Видео В Сигулдском зоопарке можно навестить кошачьих лемуров

На сайте Рижского зоопарка отмечается, что кошачьи лемуры встречаются на юге и юго-западе Мадагаскара. По сравнению со многими другими приматами Мадагаскара этот вид более распространен. Тем не менее за последние 36 лет (в течение трех поколений) популяция кошачьих лемуров сократилась более чем на 50%, и сокращение численности продолжается.