В Сигулдском зоопарке у посетителей есть возможность провести время с кошачьими лемурами, заметил очевидец Apollo.lv.
Видео ⟩ В Сигулдском зоопарке можно навестить кошачьих лемуров
На сайте Рижского зоопарка отмечается, что кошачьи лемуры встречаются на юге и юго-западе Мадагаскара. По сравнению со многими другими приматами Мадагаскара этот вид более распространен. Тем не менее за последние 36 лет (в течение трех поколений) популяция кошачьих лемуров сократилась более чем на 50%, и сокращение численности продолжается.
Излюбленная среда обитания кошачьих лемуров - галерейные леса (полосы вечнозеленых лесов вокруг рек и болот) и кустарники молочая - встречаются только в южной части Мадагаскара и резко сокращаются из-за ежегодных поджогов, которые проводятся для того, чтобы освободить площади для пастбищ домашнего скота.
Пригодную для лемуров среду также портит истощение пастбища и вырубка лесов для добычи древесины и древесного угля. На сегодняшний день осталось лишь 10% бывших лесных угодий Мадагаскара.
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