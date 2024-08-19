Дом Москвы будет выставлен на аукцион: известна стартовая цена

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.

Аукцион начнется во вторник, 20 августа, и завершится 19 сентября.

Лица, желающие участвовать в аукционе, должны до 9 сентября 2024 года внести на расчетный счет VNĪ SEB banka залоговую сумму в размере 10% от начальной цены выставляемого на аукцион недвижимого объекта и прислать заявление об авторизации на аукционе.

Объект должен быть оплачен в течение двух недель.

11 января этого года Сейм принял в окончательном чтении закон "Об отчуждении недвижимого имущества, необходимом для предотвращения угрозы государственной безопасности", который предусматривает передачу так называемого Дома Москвы в государственную собственность.

Вырученные средства будут переданы Украине.

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