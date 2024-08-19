Так называемый Дом Москвы на улице Марияс, 7, в Риге будет выставлен на аукцион Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) со стартовой ценой в 3,57 миллиона евро, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.
Дом Москвы будет выставлен на аукцион: известна стартовая цена
Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.
Аукцион начнется во вторник, 20 августа, и завершится 19 сентября.
Лица, желающие участвовать в аукционе, должны до 9 сентября 2024 года внести на расчетный счет VNĪ SEB banka залоговую сумму в размере 10% от начальной цены выставляемого на аукцион недвижимого объекта и прислать заявление об авторизации на аукционе.
Объект должен быть оплачен в течение двух недель.
11 января этого года Сейм принял в окончательном чтении закон "Об отчуждении недвижимого имущества, необходимом для предотвращения угрозы государственной безопасности", который предусматривает передачу так называемого Дома Москвы в государственную собственность.
Вырученные средства будут переданы Украине.
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