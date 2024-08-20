KNAB поясняет, что любое самоуправление может привлечь структурные фонды ЕС для строительства производственного объекта на муниципальной земле и создания необходимой инфраструктуры, которые затем можно сдать в аренду. Если арендатор выбирается по результатам открытого конкурса, муниципалитет имеет право привлечь до 85% средств ЕС. Когда объект строится для конкретной цели и потенциальный оператор объекта известен, софинансирование может составлять от 45% до 55%. Мониторингом распределения и использования средств ЕС занимается Центральное агентство финансов и договоров (CFLA).

KNAB выяснил, что два чиновника Валкского муниципалитета вместе с представителем компании обманули сотрудников CFLA, скрыв, что арендатор уже определен. Таким образом, незаконно было привлечено 558 221 евро из Европейского фонда регионального развития и 23 488 евро из государственного бюджета.

"Это первое уголовное дело, успешно расследованное KNAB по факту возможного мошенничества с фондами ЕС, которое было передано в EPPO для судебного преследования", - сообщила Инета Цируле, заместитель руководителя бюро. Она заверила, что KNAB будет продолжать сотрудничать с EPPO, чтобы предотвращать мошенничества со средствами ЕС.

По результатам досудебного расследования KNAB просит Европейскую прокуратуру привлечь к ответственности двух чиновников самоуправления и представителя предприятия за мошенничество в особо крупных размерах. Также бюро просит прокуратуру рассмотреть, не следует ли привлечь к ответственности еще одно должностное лицо Валкского самоуправления. По данным агентства LETA, речь идет о бывшем мэре Валки Вентсе Армандсе Крауклисе.

Согласно уголовному законодательству, суд может приговорить виновных к лишению свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Что касается предприятия, то оно может быть ликвидировано, ограничено в правах, его имущество конфисковано, а деньги взысканы. В этом случае и самоуправлению, возможно, придется вернуть незаконно полученные средства.

KNAB напоминает, что презумпция невиновности действует на всех стадиях уголовного процесса - с момента возникновения подозрения или обвинения до установления вины лица в совершении уголовного преступления в установленном законом порядке.

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