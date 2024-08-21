Bosch из-за риска отравления отзывает газовые проточные водонагреватели

В Латвии эта мера безопаности относится на газовые проточные водонагреватели Bosch Therm 4300 (14 литров), произведенные с марта 2022 года по июнь 2023 года.

Внутренние испытания качества показали, что эти приборы подвержены риску повышенной концентрации угарного газа в дымовых газах, если горелка очень загрязнена, например, из-за недостаточного или несвоевременного технического обслуживания. Кроме того, при плохой тяге в дымоходе или системе отвода дымовых газов существует риск, что дымовые газы с повышенным содержанием угарного газа могут незаметно выйти в помещение, в котором установлен прибор, что представляет собой значительный риск для безопасности. В худшем случае это может привести к отравлению.