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В Волгоградской области после удара дронов по военному объекту начался пожар

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Пожар. Иллюстративное фото.
Пожар. Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

В России, в Волгоградской области, после удара дронов произошел пожар на военном объекте, сообщили местные власти.

СМИ ранее сообщали, что целью удара мог стать военный аэродром.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов вблизи Мариновки, в Калачевском районе.

В результате падения дрона на военном объекте произошел пожар, отметил губернатор.

Российские Telegram-каналы ночью сообщали, что целью удара мог стать военный аэродром Мариновка, расположенный в Октябрьске.

Среди прочего о нескольких взрывах в соцсетях сообщили жители Калача-на-Дону. Город расположен недалеко от аэродрома.

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