В России, в Волгоградской области, после удара дронов произошел пожар на военном объекте, сообщили местные власти.
В Волгоградской области после удара дронов по военному объекту начался пожар
Things aren't getting any better for the rapidly vanishing Russian air force as hungry Ukrainian drones claim another victim.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 22, 2024
The Marinovka military airfield in Volgograd is toast. pic.twitter.com/K2TUn1Cp8U
СМИ ранее сообщали, что целью удара мог стать военный аэродром.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов вблизи Мариновки, в Калачевском районе.
В результате падения дрона на военном объекте произошел пожар, отметил губернатор.
Российские Telegram-каналы ночью сообщали, что целью удара мог стать военный аэродром Мариновка, расположенный в Октябрьске.
Среди прочего о нескольких взрывах в соцсетях сообщили жители Калача-на-Дону. Город расположен недалеко от аэродрома.
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