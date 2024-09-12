Эксперт: Уже сейчас взносы первого пенсионного уровня не могут покрыть выплаты пенсионерам

"Если в этом году пенсии будут проиндексированы, как обычно, то в следующем году сумма выплат по старости будет еще больше, чем в этом. Очевидно, что единственное краткосрочное решение, которое видит правительство - это перераспределить взносы, чтобы увеличить общий доход специального бюджета для государственных пенсий. Таким образом, аргументы в пользу якобы более высокой эффективности первого уровня можно рассматривать только в электронных таблицах Excel без долгосрочного видения и связи с будущей экономической ситуацией в стране", - говорит Пургайлис.

Изменения в пенсионной системе были предложены общественности, чтобы быстрее увеличить пенсионные накопления из-за якобы более высокой эффективности первого уровня, но мы видим, что истинная причина - это манипуляции с бюджетом и исправление прошлых ошибок правительства. Граждане заплатят за это своими будущими пенсиями. Неужели мы это допустим? Следует также помнить, что первый уровень не наследуется - это означает, что правительство лишает граждан возможности распоряжаться частью своих собственных денег, которые идут в государственный бюджет, а не членам семьи, резюмирует эксперт.

Как ранее сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv всего за день было собрано более 10 тысяч подписей против сокращения взносов второго пенсионного уровня с 6% до 5%, как это задумало сделать правительство.

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