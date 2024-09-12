За первые семь месяцев этого года взносы работающих граждан в первый пенсионный уровень были на 56 миллионов евро* меньше, чем пенсии, выплаченные нынешним пенсионерам, сообщил TVNET председатель правления CBL Asset Management, дочерней компании банка Citadele, Карлис Пургайлис. Планы правительства сократить взносы граждан во второй пенсионный уровень являются манипуляциями с бюджетом и попыткой исправить прошлые ошибки, считает он.
Эксперт: Уже сейчас взносы первого пенсионного уровня не могут покрыть выплаты пенсионерам
Пенсионные взносы первого уровня являются источником финансирования выплаты существующих пенсий. Этот структурный дефицит в специальном государственном пенсионном бюджете является основой для предлагаемых правительством изменений в пенсионной системе - перевести 1 процентный пункт взносов населения со второго уровня на первый, указал эксперт.
"В настоящее время 14% ежемесячной зарплаты каждого работника идет на пенсии первого уровня. Теоретически эти 14% должны составлять основную часть нашего капитала по старости, но в действительности эти накопления первого уровня используются для финансирования сегодняшних пенсионеров, а государство лишь обещает их выплатить. При условии, что национальная экономика будет достаточно сильна в то время (через 10, 20, 30 лет), чтобы выполнить это обещание.
К сожалению, реальность такова, что то, что уже выплачивается в первый уровень, не может покрыть пенсии нынешних пенсионеров, и планируемые изменения, или пенсионная реформа, призваны решить проблему краткосрочного дефицита", - сказал Пургайлис.
Согласно Специальному бюджетному плану для государственных пенсий на 2024 год, разница между обязательными взносами в государственное пенсионное страхование и расходами на государственные пенсии по старости к концу года достигнет 113 миллионов евро.
"Если в этом году пенсии будут проиндексированы, как обычно, то в следующем году сумма выплат по старости будет еще больше, чем в этом. Очевидно, что единственное краткосрочное решение, которое видит правительство - это перераспределить взносы, чтобы увеличить общий доход специального бюджета для государственных пенсий. Таким образом, аргументы в пользу якобы более высокой эффективности первого уровня можно рассматривать только в электронных таблицах Excel без долгосрочного видения и связи с будущей экономической ситуацией в стране", - говорит Пургайлис.
Изменения в пенсионной системе были предложены общественности, чтобы быстрее увеличить пенсионные накопления из-за якобы более высокой эффективности первого уровня, но мы видим, что истинная причина - это манипуляции с бюджетом и исправление прошлых ошибок правительства. Граждане заплатят за это своими будущими пенсиями. Неужели мы это допустим? Следует также помнить, что первый уровень не наследуется - это означает, что правительство лишает граждан возможности распоряжаться частью своих собственных денег, которые идут в государственный бюджет, а не членам семьи, резюмирует эксперт.
Как ранее сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv всего за день было собрано более 10 тысяч подписей против сокращения взносов второго пенсионного уровня с 6% до 5%, как это задумало сделать правительство.
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