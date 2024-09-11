VID: жители могут получать возврат налога без подачи декларации

В системе электронного декларирования (EDS) VID необходимо подать заявление, указав номер банковского счета, на который будут переведены деньги.

Жители, заполнившие заявление и указавшие свой банковский счет до 30 сентября текущего года, смогут получить переплату подоходного налога с населения автоматически, без подачи годовой декларации о доходах.

Людям, которые уже подали заявку на автоматический возврат налога в прошлом году, в этом году необходимо подать заявление только в том случае, если они хотят, чтобы рассчитанная сумма была зачислена на другой принадлежащий им банковский счет. Если номер счета, сообщенный в VID, не изменился, повторно подавать заявление не нужно.

Автоматический возврат подоходного налога с населения осуществляется только на основании имеющихся в VID данных:

если к заработной плате или пенсии человека в течение года не применены все льготы по налогу (например, на иждивенцев, льготы для более низких доходов или льготы в случае инвалидности, политически репрессированных или участников движения национального сопротивления);

если у лица в предыдущем году имелись вложения в негосударственные пенсионные фонды или накопительное страхование жизни.

Если у человека есть чеки на оправданные расходы (медицина, стоматология, образование, детские кружки и пожертвования), то он все равно сможет подать годовую декларацию о доходах за предыдущие три года и получить переплаченный налог.

Автоматический возврат переплаченного подоходного налога с населения осуществляется VID с 2023 года, и такую ​​услугу выбрали 9562 человека.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!