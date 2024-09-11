Жителям предлагается до 30 сентября этого года уведомить Службу государственных доходов (VID) о том, что они хотят получать переплату налога автоматически, без подачи годовой декларации о доходах, сообщили агентству LETA представители VID.
VID: жители могут получать возврат налога без подачи декларации
В системе электронного декларирования (EDS) VID необходимо подать заявление, указав номер банковского счета, на который будут переведены деньги.
Жители, заполнившие заявление и указавшие свой банковский счет до 30 сентября текущего года, смогут получить переплату подоходного налога с населения автоматически, без подачи годовой декларации о доходах.
Людям, которые уже подали заявку на автоматический возврат налога в прошлом году, в этом году необходимо подать заявление только в том случае, если они хотят, чтобы рассчитанная сумма была зачислена на другой принадлежащий им банковский счет. Если номер счета, сообщенный в VID, не изменился, повторно подавать заявление не нужно.
Автоматический возврат подоходного налога с населения осуществляется только на основании имеющихся в VID данных:
- если к заработной плате или пенсии человека в течение года не применены все льготы по налогу (например, на иждивенцев, льготы для более низких доходов или льготы в случае инвалидности, политически репрессированных или участников движения национального сопротивления);
- если у лица в предыдущем году имелись вложения в негосударственные пенсионные фонды или накопительное страхование жизни.
Если у человека есть чеки на оправданные расходы (медицина, стоматология, образование, детские кружки и пожертвования), то он все равно сможет подать годовую декларацию о доходах за предыдущие три года и получить переплаченный налог.
Автоматический возврат переплаченного подоходного налога с населения осуществляется VID с 2023 года, и такую услугу выбрали 9562 человека.
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