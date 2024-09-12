Странное путешествие поездом из Таллинна в Вильнюс через Ригу: смотрите на часы и терпите

Исторической ценности у вокзала как таковой и нет, так как первый и оригинальный вокзал, сделанный из местного плитняка в 1870 году, был перестроен в ту модернистскую коробку, которую мы видим сегодня. Функции классического вокзала возьмет на себя строящийся в Юлемисте терминал Rail Baltica, на котором также будут останавливаться и местные поезда восточного и юго-восточного направления.

В 10:47 мы прибываем в Валга, где ждем поезда до Риги около четырех часов. Поскольку эстонцы и латыши не синхронизируют расписания своих поездов, пересадка может быть и очень длинной, и длящейся всего несколько минут, а то и секунд, в случае запаздывания эстонского поезда. Но поскольку в нашем случае пересадка была длинная, у нас есть время погулять по парному городу Валга/Валка, разделенному государственной границей, хотя граница физически давно исчерпала себя и на ее месте сейчас интересный парк, созданный совместно латышами и эстонцами.

Гуляя здесь, часто можно просто незаметно для себя переходить границу двух государств, не отдавая отчета, в какой стране ты находишься. Именно так выглядят границы в случаях, когда между странами тесные добрососедские отношения.

Советский поезд из Валга в Ригу. Фото: Даниил Куракин, частный архив