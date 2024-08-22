Москве уже в ближайшие годы грозит дефицит электроэнергии

С учетом материалов этой схемы, подготовленных единственным российским диспетчером энергосистемы "Системный оператор", к 2030 году Москве грозит нехватка 1,6 гигаватта, а к 2042 году этот показатель достигнет и вовсе 4,2 гигаватта.

Об угрожающих проблемах с электроснабжением столицы "Системный оператор" предупреждал еще в прошлом году, назвав главными причинами трудности с обслуживанием иностранного оборудования. Здесь идет речь о газовых турбинах для тепловых электростанций (ТЭС), которые остались без запчастей и ремонта из-за иностранных санкций еще с июня 2023 года.

От обслуживания российских ТЭС отказались западные компании General Electric и Siemens. По данным "Системного оператора", эти компании позволяли обеспечить около 9% мощности российской энергосистемы.

Чтобы залатать возникшие "дыры" в снабжении Москвы, необходимо построить новую газовую станцию мощностью не менее одного гигаватта, говорится в генеральной схеме. Кроме того, потребуется проложить новые линии тока от Курской и Нововоронежской АЭС, что позволит поставлять в столицу электричество объемом не менее 1,5 гигаватта. Такой проект может обойтись в сумму до 351 млрд рублей (3,43 млрд евро).

"В энергосистеме Москвы и Московской области работают электростанции с иностранными газовыми турбинами, которые обеспечивают 1,7 гигаватта энергии. Обслуживание этих станций затруднено из-за санкций", - описывает ситуацию гендиректор "Трансэнеркома" Олег Шевцов. Другая проблема - физический износ электросетей, который в распределительных сетях составляет около 70%, а в магистральных сетях - 50%.

Абсолютное большинство современных российских объектов электрогенерации - советское наследие, отметил член экспертного совета Российского газового общества Павел Марышев.

"Очевидной проблемой, которая является главным фактором риска на внутреннем рынке России, является высокий физический и моральный износ оборудования. Это касается всего комплекса электросетей, который оснащается и обновляется недостаточно высокими темпами", - отметил Марышев.

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