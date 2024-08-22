Видео Женщина в Риге решила жестоким образом избавиться от котенка. К счастью, ему помогли

Котенка заметила соседка Иева, которая вечером услышала шорох в кустах и ​​подошла к окну. Она увидела женщину, которая повесила на куст большой синий пакет и ушла.

"Я еще крикнула ей, почему она оставляет здесь свой мусор. Сказала, что рядом стоят мусорные контейнеры. Она немного повернулось, ничего не ответила и ушла. Через некоторое время я решила подойти к пакету и посмотреть, что внутри".

Открыв сумку, Иева увидела котенка. "Я открыла пакет и была в шоке. Внутри был котенок, две игрушки и [кошачий] корм. Думаю, пакет намеренно оставили у моего окна, потому что видели, что там живет кот. Но я могла и не заметить пакет. Это ужасно", - говорит женщина.

Ветеринар Лита Конопоре подчеркивает, что котенок мог умереть в пакете.

"Вопрос, что случилось с котенком за два месяца? С ним играли и все было хорошо, так зачем от него избавляться? Он начал рвать шторы? Даже если бы этот котенок выбрался из пакета, неизвестно, выжил бы ли он. Это зависит от того, кто первым бы его нашел. Если агрессивная собака, то будет один исход, если отзывчивый человек, то другой", - говорит Конопоре.

Присяжный адвокат Янис Беровскис утверждает, что подобная жестокость является наказуемым преступлением.

"Если кота кладут в сумку, вешают на куст, это значит, что человек оставляет его в беспомощном состоянии. Скорее всего, котенок сам не мог выбраться из сумки", - рассказал юрист.

Найденный Иевой котенок уже нашел свой новый дом, в котором обосновался, сообщает передача.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

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