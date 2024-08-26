В результате массового удара России пострадала Киевская ГЭС

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что угрозы прорыва плотины Киевской ГЭС нет.

"Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - отметил Коваленко в Telegram.

Киевская ГЭС - одна из силовых установок Днепровского каскада. Она расположена в нескольких километрах выше Киева.

В конце 90-х - начале 2000-х годов в ГЭС, как и на других объектах Днепровского каскада, была проведена масштабная реконструкция.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!