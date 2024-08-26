Утром 26 августа при массовом обстреле Украины ракетами и дронами Россия нанесла ущерб и Киевской гидроэлектростанции (ГЭС), однако, как отмечают должностные лица, угрозы прорыва заграждения силовой установки нет, поскольку, судя по кадрам, снятым после удара, ущерб нанесен машинному отделению ГЭС и проезжей части плотины, сообщает веб-издание УНИАН.
В результате массового удара России пострадала Киевская ГЭС
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что угрозы прорыва плотины Киевской ГЭС нет.
"Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - отметил Коваленко в Telegram.
Киевская ГЭС - одна из силовых установок Днепровского каскада. Она расположена в нескольких километрах выше Киева.
В конце 90-х - начале 2000-х годов в ГЭС, как и на других объектах Днепровского каскада, была проведена масштабная реконструкция.
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