Последние данные о рынке квартир в Латвии

В том числе цены на новое жилье во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 11,4%, а средний уровень цен на подержанное жилье снизился на 2%.

Во втором квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом цены на жилье увеличились на 2,3%. Цены на новое жилье выросли на 8,6%, а на подержанное - на 0,6%.

В свою очередь, по сравнению с 2015 годом цены на жилье во втором квартале этого года были на 97,6% выше. В том числе цены на новое жилье выросли в 2,1 раза, а на подержанное - на 92,4%.

Индекс цен на жилье охватывает все сделки по приобретению жилья, заключенные между домохозяйствами, с одной стороны, и коммерсантами, государственными учреждениями или учреждениями самоуправлений, с другой стороны, а также между двумя или более домохозяйствами независимо от цели приобретения и дальнейшего вида использования имущества.

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