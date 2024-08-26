В ходе массированной атаки, осуществленной Россией утром 26 августа против Украины, в воздушное пространство Польши влетел пока неопознанный объект и, судя по всему, впоследствии рухнул на территорию Польши, сообщило в понедельник оперативное командование польской армии.
На территорию Польши, возможно, влетел и упал российский дрон
Сообщается, что это была не ракета.
Начальник оперативного командования генерал Мацей Клиш сказал, что это, по всей видимости, был дрон.
Предположительно, он упал недалеко от приграничного города Тышовец, в настоящее время ведутся поиски объекта.
Как сообщалось ранее, он пересек воздушную границу вблизи украинского города Червоноград во Львовской области и пропал с экранов радаров после 25-километрового полета над территорией Польши.
Россия в понедельник нанесла удар дронами и ракетами по многим регионам Украины, в том числе по Львовской области. Под ударом пострадали объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Польша подняла в воздух боевые самолеты для предотвращения потенциальной угрозы воздушному пространству страны.
По информации украинской стороны, в понедельник утром Россия выпустила по Украине более 100 ракет и около 100 дронов.
Польша неоднократно сообщала, что при нанесении Россией ударов по Украине российские ракеты залетали в воздушное пространство Польши.
Обломки российских дронов неоднократно падали в Румынии.
В результате нападения России на Украину в понедельник были убиты не менее пяти человек. Пострадали несколько объектов энергетики.
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