Главное за 26 августа Откровения Бриедиса, риски пользователей торрентов и массированный удар по Украине

Год и даже больше. Именно столько можно прождать в очереди к оплаченному государством врачу, что в срочных случаях не выглядит оптимистично. Конечно, предлагается и альтернатива, может быть, даже панацея в сфере современной медицины - частные клиники. И, скорее всего, прекрасную возможность попасть к специалисту использовал бы каждый, у кого возникала бы такая необходимость, если бы не один нюанс - цена.