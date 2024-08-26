Закончился последний летний понедельник - 26 августа. В Латвии, судя по всему, осень мы будем встречать жаркой погодой. А тем временем Россия нанесла массированный удар по Украине, в том числе и по столице страны - Киеву. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 26 августа ⟩ Откровения Бриедиса, риски пользователей торрентов и массированный удар по Украине
Новости Латвии:
На этой неделе в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, температура воздуха постепенно повысится, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 26 августа, в Риге произошла очередная авария на Воздушном мосту. Легковой автомобиль со встречной полосы движения врезался в троллейбус предприятия Rīgas satiksme (RS), свидетельствует информация в соцсетях.
Женщина выгуливала собаку в рижском районе Сканстес, когда тротуар внезапно провалился у нее под ногами и она упала в яму, сообщает программа Bez Tabu.
Рижский городской суд признал журналиста Владимира Дорофеева виновным в нарушении режима санкций. Он приговорен к штрафу в размере 14 000 евро. Это первый приговор по так называемому "Делу журналистов" - бывших сотрудников российских государственных СМИ "Спутник" и Baltnews.
Этим летом наблюдается самый большой всплеск распространения Covid-19 в летние месяцы, заявил в интервью Латвийскому телевидению представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Менеджер Интарcа Бусулиса (агентство deBusul music) Уна Таал опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала о своем негативном опыте сотрудничества с популярным организатором мероприятий Луи Фонтейном.
За рубежом:
Утром в понедельник российские войска нанесли по Украине массированный удар ракетами и дронами, сообщают ВВС, AP и другие СМИ. Погибли по меньшей мере пять человек.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар российской армии по городам Украины, нанесенный утром в понедельник, 26 августа, сообщает "Медуза".
Министерство иностранных дел Украины в воскресенье призвало Беларусь отвести свои войска от украинской границы в Гомельской области, сообщает ВВС.
Жители Нигерии и ЮАР, которые часто устраивают войны в соцсетях, перенесли эти "боевые действия" на ни в чем не повинных водителей такси компании Bolt, засыпав их фальшивыми заказами. Компании пришлось отключить возможность заказов между этими двумя африканскими странами.
Команда мессенджера Telegram впервые официально отреагировала на задержание "российского Марка Цукерберга" Павла Дурова во Франции.
Французского актера Алена Делона, ушедшего из жизни 18 августа, похоронили 24 августа в его поместье в коммуне Души рядом с его любимыми собаками, передает Postimees со ссылкой на BFMTV.
Интересное чтиво:
Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал латвийский боксёр Майрис Бриедис, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры.
Планируется расширить полномочия Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), трудами которого ограничен доступ ко многим российским ТВ-каналам и порталам: на очереди блокировки онлайн кинотеатров с пиратским контентом и торрент-трекеров. Но будут ли эффективны эти меры в эпоху развития технологий альтернативного доступа? Станут ли блокировать VPN и наказывать потребителей пиратского контента? TVNET+ пообщался с представителями отрасли.
Год и даже больше. Именно столько можно прождать в очереди к оплаченному государством врачу, что в срочных случаях не выглядит оптимистично. Конечно, предлагается и альтернатива, может быть, даже панацея в сфере современной медицины - частные клиники. И, скорее всего, прекрасную возможность попасть к специалисту использовал бы каждый, у кого возникала бы такая необходимость, если бы не один нюанс - цена.
Еще десять лет назад женщин за рулем автобусов и поездов можно было не встретить вовсе. Сегодня ситуация изменилась, но предрассудки у пассажиров все еще есть, пишет эстонское издание Rus.Postimees.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину все больше литовцев приобретают недвижимость на испанском "райском острове" Тенерифе.
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