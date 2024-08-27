Ожидается, что в этом году урожай и качество картофеля в Латвии будет хуже, сообщили агентству LETA представители общества "Крестьянский Сейм" (Zemnieku saeima).
Фермеры: в этом году урожай картофеля хуже, а цены выше
В организации отмечают, что сильный шторм в конце июля повлиял не только на урожай рапса, зерновых и гороха, но и на урожай картофеля.
В некоторых хозяйствах Земгале картофель оказался затопленным и начал гнить, а в Латгале, наоборот, наблюдается засуха.
Таким образом, урожайность и качество картофеля в этом году будут хуже, а цена на местный картофель вырастет.
Представители "Крестьянского Сейма" заявляют, что ущерб, нанесенный ураганом, больше всего затронул Земгале. В некоторых местах Добеле потерян почти весь урожай картофеля.
Однако есть в Земгале и поля, на которых не наблюдается чрезмерной влажности и гнили, поскольку картошку производители посадили в более песчаных и возвышенных местах.
"К сожалению, выращивание картофеля похоже на азартную игру: если лето засушливое, повезло тем садоводам, которые сажают картофель в более низких местах, где больше влажности. Однако в годы, когда выпадает много осадков, лучший картофель вырастает на возвышенных полях", - сказал председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш.
В организации также отмечают, что ситуация в Видземе относительно стабильная, поскольку осадки были не настолько сильными, чтобы причинить ущерб.
Хотя в некоторых частях региона наблюдаются признаки гниения на картофельной ботве, производители надеются, что общий урожай будет выше среднего и его можно будет хранить в течение длительного времени. Узнать это можно будет только через месяц, когда будут собраны те сорта картофеля, которые созревают позже.
Представители "Крестьянского Сейма" сообщают, что сейчас цена картофеля на рижских рынках составляет около 0,65 евро за килограмм, тогда как год назад она составляла 0,55 евро.
Лаздиньш прогнозирует, что зимой цены на картофель будут еще выше. "Фермерам придется вкладывать дополнительные усилия, чтобы повторно перебирать картофель и убрать поврежденный. Это также еще и дополнительные затраты на наем рабочей силы и электроэнергию.
В "Крестьянском Сейме" рассказали, что в настоящее время застраховать картофельные поля можно только от ущерба, причиненного градом. Чтобы защитить производителей картофеля от значительных потерь в будущем, страховщикам следует разработать предложение по страхованию картофельных полей от рисков дождя и засухи, что поможет смягчить финансовые потери в случае потери части урожая из-за погодных условий.
Общество "Крестьянский Сейм" - это организация фермеров, основанная в 1999 году. Членами общества являются 800 мелких и крупных фермерских хозяйств со всей Латвии. Вместе они управляют более чем 500 000 гектарами сельскохозяйственных земель и нанимают более 4 000 рабочих на фермы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!