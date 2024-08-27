Фермеры: в этом году урожай картофеля хуже, а цены выше

Хотя в некоторых частях региона наблюдаются признаки гниения на картофельной ботве, производители надеются, что общий урожай будет выше среднего и его можно будет хранить в течение длительного времени. Узнать это можно будет только через месяц, когда будут собраны те сорта картофеля, которые созревают позже.

Представители "Крестьянского Сейма" сообщают, что сейчас цена картофеля на рижских рынках составляет около 0,65 евро за килограмм, тогда как год назад она составляла 0,55 евро.

Лаздиньш прогнозирует, что зимой цены на картофель будут еще выше. "Фермерам придется вкладывать дополнительные усилия, чтобы повторно перебирать картофель и убрать поврежденный. Это также еще и дополнительные затраты на наем рабочей силы и электроэнергию.

В "Крестьянском Сейме" рассказали, что в настоящее время застраховать картофельные поля можно только от ущерба, причиненного градом. Чтобы защитить производителей картофеля от значительных потерь в будущем, страховщикам следует разработать предложение по страхованию картофельных полей от рисков дождя и засухи, что поможет смягчить финансовые потери в случае потери части урожая из-за погодных условий.

Общество "Крестьянский Сейм" - это организация фермеров, основанная в 1999 году. Членами общества являются 800 мелких и крупных фермерских хозяйств со всей Латвии. Вместе они управляют более чем 500 000 гектарами сельскохозяйственных земель и нанимают более 4 000 рабочих на фермы.

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