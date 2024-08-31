Главная новость последней недели - новая автозаправка в Риге с самыми выгодными ценами на рынке. Почему все говорят про АЗС Straujupīte, зачем ее владельцу бронежилет, что думают конкуренты и чего ждать от цен на горючее в будущем - разбирался TVNET+.

Главный вопрос - это действительно супервыгодно?

В соцсетях гуляет ролик со следующим сравнением цен на АЗС Neste и Straujupīte:

На Neste бензин 95-й марки продавался по тарифу 1,577 евро за литр, литр 98-го - за 1,627 евро, а, самое главное, литр "дизеля" - за 1,517 евро. В Straujupīte эти значения в тот же день составили соответственно 1,414, 1,444 и 1,334 евро.

Статистика показывает, что