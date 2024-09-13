На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за право работодателей уволить работника, сообщив об этом за месяц.
Начат сбор подписей за упрощение процедуры увольнения сотрудников
В качестве контакного лица инициативы указан Андрис Калниньш. Он рассказал, что латвийский закон о труде в настоящее время предоставляет работникам возможность прекратить трудовые правоотношения в любое время с уведомлением за один месяц. Такое же право работодателя, однако, строго ограничено, за исключением испытательного срока нового сотрудника, который длится три месяца. По мнению Калниньша, такая несбалансированная ситуация создает проблемы для работодателей, мешая им эффективно управлять человеческими ресурсами и защищать свои интересы.
Инициатива призывает внести поправки в закон, предоставив "равные права" и работодателям, разрешив им также прекращать трудовые правоотношения с уведомлением за один месяц аналогично тому, что сейчас возможно для работников.
По мнению автора идеи, это позволит работодателям быстрее и эффективнее реагировать на ситуации, когда сотрудники не могут выполнять свои обязанности или выполняют их неудовлетворительно.
"В настоящее время работодателям очень сложно избавиться от сотрудников, которые не выполняют свои обязанности должным образом, что оказывает негативное влияние на общую эффективность работы компании", - утверждается в заявке инициативы.
Результатом принятия инициативы, по мнению Калниньша, также станет более справедливый рынок труда, поскольку сбалансированный подход уменьшит несправедливую практику, такую как использование больничных листов в качестве дополнительного отпуска. Это, в свою очередь, также повысит конкурентоспособность компаний. Предприятия получат возможность быстрее и гибче адаптироваться к изменениям рынка, сосредоточив внимание на производительности и инновациях.
По мнению автора идеи, путем сбалансирования прав между работодателями и работниками будет создан более стабильный и предсказуемый рынок труда и укреплено доверие между работодателями и работниками. Это также будет способствовать привлечению инвестиций, поскольку компании почувствуют большую уверенность в своей способности адаптироваться к требованиям рынка.
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