Начат сбор подписей за упрощение процедуры увольнения сотрудников

В качестве контакного лица инициативы указан Андрис Калниньш. Он рассказал, что латвийский закон о труде в настоящее время предоставляет работникам возможность прекратить трудовые правоотношения в любое время с уведомлением за один месяц. Такое же право работодателя, однако, строго ограничено, за исключением испытательного срока нового сотрудника, который длится три месяца. По мнению Калниньша, такая несбалансированная ситуация создает проблемы для работодателей, мешая им эффективно управлять человеческими ресурсами и защищать свои интересы.

Инициатива призывает внести поправки в закон, предоставив "равные права" и работодателям, разрешив им также прекращать трудовые правоотношения с уведомлением за один месяц аналогично тому, что сейчас возможно для работников.

По мнению автора идеи, это позволит работодателям быстрее и эффективнее реагировать на ситуации, когда сотрудники не могут выполнять свои обязанности или выполняют их неудовлетворительно.