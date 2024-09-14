Видео Бродяги уничтожают ресторанный бизнес в Старой Риге: публично справляют нужду и пугают клиентов

Также они сидят на террасах заведений общественного питания и баров, отпугивая посетителей.

На смартфоне менеджера ресторана Светланы есть видео, где пьяные дебоширы преследуют сотрудника другого заведения. Светлана рассказала, что персонажи угрожали расправой коллеге за то, что тот потребовал покинуть террасу ресторана, который он представлял.

"Они "тусуются" здесь каждый день, пьют, бродят, вымогают деньги у клиентов. Люди не могут нормально сидеть. Был случай, когда женщина сняла штаны и во всей своей "красе" присела на корточки и пописала. Это было недалеко от нашего ресторана. Наш клиент в это время ел стейк и был в шоке! Есть клиенты, которые не хотят возвращаться", - говорит Светлана, менеджер одного из ресторанов.

Представители предприятий общественного питания раскритиковали Рижскую муниципальную полицию, которая, по их мнению, не способна обеспечить порядок.

Опрошенные работники рассказали, что часто обращаются в правоохранительные органы, но те не всегда приезжают оперативно. Когда полиция все же подключается, эффект оказывается кратковременным, поскольку бродяги возвращаются в свои излюбленные места.

По мнению опрошенных, полиции следует выделить больше сотрудников для постоянного патрулирования, которые, как они надеются, удержат людей в неадекватном состоянии от бродяжничества в Старом городе и нарушения общественного порядка.