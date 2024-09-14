Цены на топливо в странах Балтии снижаются

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, затем в Риге и Вильнюсе. Дизельное топливо дороже всего стоило в Таллине, затем в Риге, а самая низкая цена в конце рабочей недели была в Вильнюсе.

В Риге цена на 95-й бензин на АЗС Circle K на улице Краста за неделю снизилась на 10,4 % и в пятницу составила 1,554 евро за литр. Дизельное топливо в пятницу стоило 1,414 евро за литр, что на 7,8 % меньше, чем неделей ранее.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена на 95-й бензин в пятницу упала на 4,7 % до 1,409 евро за литр, а дизельное топливо за неделю подешевело на 3,5 % до 1,379 евро за литр.

В Таллине цена 95-го бензина на заправках Circle K в пятницу составила 1,579 евро за литр, что на 2,5% ниже, чем неделей ранее, а дизельное топливо подешевело за неделю на 1,4% до 1,429 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге за последнюю рабочую неделю выросли на 2,6 % и составили в пятницу 0,785 евро за литр. В Вильнюсе и Таллине цены на автогаз за неделю не изменились и составили 0,719 евро и 0,68 евро за литр соответственно.

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