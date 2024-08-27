В Даугавгриве и Вецаки лето завершится "Ночью древних костров"

Вечером гостей будут радовать своими музыкальными выступлениями как профессионалы, так и юные дарования из Юрмальской музыкальной средней школы, а также выпускники Болдерайской музыкально-художественной школы и др.

Апогеем праздника станут ритуалы огня в сопровождении Iļģi, Мартиньша Милевского и Anima. Музыкальное шоу в сопровождении барабанов и перкуссионных инструментов в отблесках пламени и спецэффектов обещает быть очень зрелищным. Начнется приморская магия в 21:00.



Романтика в Вецаки

На пляже в Вецаки гостей ждет разнообразная культурная программа для взрослых и детей: поэтическая дискотека вместе с Луизой Пасторе и Робертом Гобзиньшем, поэтические чтения с авторами Карлисом Вердиньшем, Инесе Зандере и Виестуром Керисом. Кроме того, подготовлена обширная музыкальная программа, в которую войдет академическая музыка, представление в честь композитора Люции Гаруте, а также выступление Лаймы Грабовской и групп JUUK и SIGMA.

Будут проведены дискуссии на темы, важные для жителей Вецаки и всех любителей природы: как мы можем помочь Балтийскому морю и сохранить дарованную нам красоту.

Впервые состоится и "Большая викторина Вецаки": для участия приглашаются команды до пяти человек. Гостей ждут творческие мастерские, экскурсии по окрестностям и крупноформатные игры.

Завершит великолепный день таинство "Ночи древних костров" – с зажиганием огня и песнями моря и силы вместе с фольклорной группой Vilki.

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