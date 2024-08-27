В начале сентября рижан ждут праздники микрорайонов

С подачи Рижской думы все лето в Риге проходили веселые праздники микрорайонов. В начале сентября тоже запланирован ряд мероприятий, пишет портал apkaimes.lv.





8 сентября, в День отца, с 15:00 до 22:00 в сквере между Брасовским мостом и улицей Лактас уже в 11-й раз пройдет праздник микрорайона. В этот раз он будет посвящен Дню отца. Запланированы различные мероприятия и представления, аттракционы, мастер-классы, конкурсы, эстафеты, игры, спортивное ориентирование, мобильный скейт-парк и большие мыльные пузыри. Перед гостями выступят хип-хоп-исполнители E6 и диджеи.

Отцов и всех автолюбителей порадует выставка Brasa Street Cars Expo, на которой можно будет увидеть уникальные модифицированные автомобили, в том числе легендарные BMW E30 и E36. Будут и чисто мужские конкурсы – например, по шиномонтажу.

Жителей Засулаукса и Шампетериса-Плескодале тоже ждет праздник, но более спортивный. 14 сентября он состоится в новоиспеченном парке "Засулаука мануфактура" (на улице Бартас, недалеко от железнодорожной станции Засулаукс) с 11:00 до 16:00.

Утром в 11:00 можно взбодриться семейной йогой вместе с ATMA YOGA, затем сделать первые шаги в дзюдо вместе с Kyodai, после чего посетить занятие по айкидо с Aikidojo. Предварительно надо зарегистрироваться.

В течение дня пройдут спортивные игры и "фотоохота" – команды от 1 до 5 человек могут завоевать призы. Также будет работать "блошиный рынок". Если в доме есть ненужные, но хорошие вещи, можно захватить их с собой.

Если погода будет плохой, организаторы обещают подкорректировать программу.

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