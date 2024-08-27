Передача: Семейный врач долгое время не платит зарплату помощнице и игнорирует ее

В незавидную ситуацию попала Ингрида, которая уже более 20 лет работает помощником врача в частной практике семейного врача в Риге - ей семейный врач Анда Зелтиня не выплатила зарплату за пять месяцев, не отвечает она на сообщения и звонки, сообщает во вторник, 27 августа, передача Bez Tabu телеканала TV3.