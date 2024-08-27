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Передача: Семейный врач долгое время не платит зарплату помощнице и игнорирует ее

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Ингрида, которой не выплатили зарплату
Ингрида, которой не выплатили зарплату Фото: Kadrs no TV3 video

В незавидную ситуацию попала Ингрида, которая уже более 20 лет работает помощником врача в частной практике семейного врача в Риге - ей семейный врач Анда Зелтиня не выплатила зарплату за пять месяцев, не отвечает она на сообщения и звонки, сообщает во вторник, 27 августа, передача Bez Tabu телеканала TV3.

Передаче также стало известно, что семейный врач не платила за Ингриду платежи социального страхования с января 2021 года. Кроме того, ей никогда не выдавали рассчетный лист.

Зарплата не была выплачена и медсестре.

"Надежд нет никаких, так как я не получила зарплату и пособие по больничному за февраль и март", - сказала передаче Ингрида.

Двери частной практики Зелтини закрыты, она не отвечает на сообщения и звонки.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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