В латвийских ресторанах запретили использовать пейджеры, которые оповещают о готовом заказе

Речь идет о пейджинговых системах, состоящих из передающего оборудования с модельным номером NEODP20 и рыночным названием NEO Desktop Transmitter, а также пейджеров с модельным номером LTK-2012GR и рыночным названием Euro Coaster Pager. Эта беспроводная система в последние годы широко используется в кафе и ресторанах, информируя клиентов о готовых заказах с помощью вибрации, звуковых или световых сигналов.

Решение о запрете было принято после изучения документации по аппаратуре и выявления ряда несоответствий, уточняет VAS Elektroniskie sakari.

В частности, не подтверждено, что диапазон рабочих радиочастот пейджинговой системы, максимальная мощность передаваемого сигнала и другие технические параметры соответствуют требованиям постановления Кабинета министров о национальном плане радиочастот.

Кроме того, в описание передающего оборудования не включены предупреждения о запрете использования полос радиочастот, не разрешенных для эксплуатации в Латвии, не предоставлена инструкция по эксплуатации пейджинговой системы и отчеты о тестировании оборудования.

Запрет касается только конкретной модели пейджинговой системы, произведенной компанией JTECH an HME.

VAS Elektroniskie sakari - это государственное предприятие, которое управляет дефицитными ресурсами страны - радиочастотным спектром и нумерацией. Управление спектром включает в себя планирование и мониторинг спектра.

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