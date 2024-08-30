Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) и Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) не поддерживают предложения Минфина по налоговым изменениям и разработали свои предложения, в основе которых - переход на фиксированный необлагаемый минимум с 2025 года и график повышения минимальной зарплаты и необлагаемого минимума, сообщили агентству LЕТА в LBAS.
Профсоюзы против Минфина: минимальную зарплату предлагается повысить уже в следующем году
Социальные партнеры предлагают повысить минимальную месячную зарплату в следующем году на 40 евро до 740 евро и установить фиксированный необлагаемый минимум в размере 500 евро с последующим увеличением до 80% от минимальной зарплаты в соответствующем году.
LBAS отмечает, что в течение последних двух недель правительство и социальные партнеры интенсивно работали над реформами налоговой политики на основе сценария, представленного Минфином 20 августа. Предложения Минфина не удовлетворили LBAS и организации работодателей, поэтому они разработали собственные предложения.
В ходе предыдущих переговоров с правительством организации работодателей предлагали увеличить на 1% налог на добавленную стоимость (НДС), чтобы компенсировать изменения налогов на рабочую силу. LBAS повышение НДС не поддерживает, так как наибольшее бремя повышения ляжет на низкооплачиваемых работников, а также затронет всех работающих независимо от уровня зарплат.
Если работодатели и правительство договорятся о повышении НДС, профсоюзы будут настаивать на том, что подобные изменения допустимы только при условии введения фиксированного необлагаемого минимума уже в 2025 году, увеличения льгот за иждивенцев и постепенного повышения минимальной зарплаты до 50% от средней зарплаты по стране.
Как указывает LBAS, для того чтобы компенсировать рост потребительских цен минимальная зарплата должна быть повышена как минимум до 740 евро, так как именно получатели маленьких зарплат наиболее остро ощутят удорожание. В свою очередь повышение льгот за иждивенцев позволило бы уменьшить бремя для семей с детьми.
LBAS и LDDK считают, что минимальная зарплата в 2025 году должна быть повышена до 740 евро, а фиксированный необлагаемый минимум должен составить 500 евро, что означает, что работающие будут получать к минимальной зарплате на 44 евро больше нетто, чем в этом году, а при средней зарплате - на 86 евро "на руки" больше.
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