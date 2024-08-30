Профсоюзы против Минфина: минимальную зарплату предлагается повысить уже в следующем году

Социальные партнеры предлагают повысить минимальную месячную зарплату в следующем году на 40 евро до 740 евро и установить фиксированный необлагаемый минимум в размере 500 евро с последующим увеличением до 80% от минимальной зарплаты в соответствующем году.

LBAS отмечает, что в течение последних двух недель правительство и социальные партнеры интенсивно работали над реформами налоговой политики на основе сценария, представленного Минфином 20 августа. Предложения Минфина не удовлетворили LBAS и организации работодателей, поэтому они разработали собственные предложения.

В ходе предыдущих переговоров с правительством организации работодателей предлагали увеличить на 1% налог на добавленную стоимость (НДС), чтобы компенсировать изменения налогов на рабочую силу. LBAS повышение НДС не поддерживает, так как наибольшее бремя повышения ляжет на низкооплачиваемых работников, а также затронет всех работающих независимо от уровня зарплат.