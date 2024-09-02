Финны наслаждаются дешевой электроэнергией: даже зима не навредит кошельку

Цены на электроэнергию в будущем также обещают быть благоприятными для финнов, так как цены на фьючерсы на электроэнергию в последнее время снизились, хотя и не резко. На цены фьючерсов влияют такие факторы, как стоимость квот на выбросы, цены на газ и уголь, водные ресурсы в Северных странах, общий экономический рост и возможная геополитическая напряженность.

В настоящее время фьючерсы прогнозируют биржевую цену на электроэнергию в январе на уровне 10,2 цента за киловатт-час и в феврале на уровне 10,3 цента за киловатт-час. В первом квартале следующего года, с января по март, цена с учетом налога с оборота (НСО) должна быть немного ниже десяти центов за киловатт-час.

Эта цена включает так называемую системную цену для Северных стран, региональную разницу в цене для Финляндии и НСО, который в сентябре повысится до 25,5 процента.

"Если посмотреть на производную цену для финского региона в первом квартале следующего года, то она снизилась в последние дни. Особенно на прошлой неделе цена упала, так как гидроресурсы Северных стран улучшились, а цены на топливо и квоты на выбросы снизились. Цена находится на уровне начала августа", - сказал аналитик поставщика возобновляемой энергии Lumme Energia Марко Пиккарайнен.

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