Если на электробирже Nord Pool в Эстонии средняя биржевая цена на электроэнергию на прошлой неделе выросла до 128,44 евро за мегаватт-час, то финны смогли насладиться ценой в 21,94 евро за мегаватт-час. Согласно обзору Taloussanomat, этим летом в Финляндии были необычайно низкие цены на электроэнергию, пишет Rus.Postimees.
Финны наслаждаются дешевой электроэнергией: даже зима не навредит кошельку
Перевод: Сергей Светлов
Помимо теплой летней погоды, финны в этом августе также наслаждались более низкими счетами за электричество. На электробирже цена на электроэнергию в августе была на самом низком уровне за последние годы. Средняя цена за август составила около 1,6 цента за киловатт-час, тогда как за последние десять лет средняя месячная цена не опускалась ниже двух центов. Год назад средняя биржевая цена на электроэнергию в августе составляла 8,2 цента за киловатт-час.
Еще в июле опасались, что ежегодные ремонтные работы на атомной электростанции Ловийса могут поднять цены на электроэнергию. Однако этого не произошло. Второй реактор финского города Ловийса на той неделе вновь заработал, а первый реактор находится на техобслуживании с конца августа до конца сентября. Мощность каждого из реакторов составляет около 500 МВт, что оказывает значительное влияние на электроснабжение.
В августе было достаточно солнечной и ветровой энергии, что привело к снижению цен. По данным финской сетевой компании Fingrid, средняя выработка ветровой энергии в Финляндии в августе составила 1287 мегаватт, но к концу месяца начала расти.
Цены на электроэнергию в будущем также обещают быть благоприятными для финнов, так как цены на фьючерсы на электроэнергию в последнее время снизились, хотя и не резко. На цены фьючерсов влияют такие факторы, как стоимость квот на выбросы, цены на газ и уголь, водные ресурсы в Северных странах, общий экономический рост и возможная геополитическая напряженность.
В настоящее время фьючерсы прогнозируют биржевую цену на электроэнергию в январе на уровне 10,2 цента за киловатт-час и в феврале на уровне 10,3 цента за киловатт-час. В первом квартале следующего года, с января по март, цена с учетом налога с оборота (НСО) должна быть немного ниже десяти центов за киловатт-час.
Эта цена включает так называемую системную цену для Северных стран, региональную разницу в цене для Финляндии и НСО, который в сентябре повысится до 25,5 процента.
"Если посмотреть на производную цену для финского региона в первом квартале следующего года, то она снизилась в последние дни. Особенно на прошлой неделе цена упала, так как гидроресурсы Северных стран улучшились, а цены на топливо и квоты на выбросы снизились. Цена находится на уровне начала августа", - сказал аналитик поставщика возобновляемой энергии Lumme Energia Марко Пиккарайнен.
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