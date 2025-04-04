Stellantis реагирует на тарифы Трампа: приостановлено производство в двух странах, уволены сотни сотрудников в США

Французская и американская автомобилестроительная компания Stellantis сообщила в четверг, что временно увольняет 900 сотрудников пяти американских производств и приостанавливает производство на мексиканских и канадских заводах с учетом вступления в силу новых таможенных тарифов.
Начиная с четверга за пределами США к автомобилям применяется таможенный тариф в 25%, и постепенно вступит в силу и тариф на запчасти. Кроме того, президент США Дональд Трамп в среду объявил об установлении высоких таможенных тарифов на импорт со всего мира.
В направленном сотрудникам письме в четверг Stellantis отмечает, что предприятие продолжает оценивать среднее и долгосрочное влияние этих тарифов на свою деятельность, но при этом решило принять незамедлительные меры.
Среди этих мер - остановка производства на одном заводе в Канаде и одном заводе в Мексике. Производство в канадском Виндзоре будет приостановлено с 7 по 21 апреля, а на заводе в Толуке в Мексике производство автомобилей с 7 апреля будет приостановлено на весь месяц.
Кроме того, временно будут уволены 900 работников на пяти заводах в США.
В Stellantis сообщили, что продолжат вести переговоры с администрацией США о новой тарифной политике.
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