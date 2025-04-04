Stellantis реагирует на тарифы Трампа: приостановлено производство в двух странах, уволены сотни сотрудников в США

Начиная с четверга за пределами США к автомобилям применяется таможенный тариф в 25%, и постепенно вступит в силу и тариф на запчасти. Кроме того, президент США Дональд Трамп в среду объявил об установлении высоких таможенных тарифов на импорт со всего мира.

В направленном сотрудникам письме в четверг Stellantis отмечает, что предприятие продолжает оценивать среднее и долгосрочное влияние этих тарифов на свою деятельность, но при этом решило принять незамедлительные меры.

Среди этих мер - остановка производства на одном заводе в Канаде и одном заводе в Мексике. Производство в канадском Виндзоре будет приостановлено с 7 по 21 апреля, а на заводе в Толуке в Мексике производство автомобилей с 7 апреля будет приостановлено на весь месяц.

Кроме того, временно будут уволены 900 работников на пяти заводах в США.

В Stellantis сообщили, что продолжат вести переговоры с администрацией США о новой тарифной политике.