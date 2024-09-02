В Добеле и Даугавпилсе простаивают два крупных завода с сотнями работников

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил агентству LETA, что общение с руководством предприятия затруднено. Муниципалитет обратился за помощью в посольство Дании, чтобы связаться с датскими акционерами. Известно, что завод простаивает, но больше у местных властей нет никакой информации.

В Добеле власти тоже осведомлены, что завод простаивает, но никакой дополнительной информации у них нет.

По данным СМИ, работа на обоих предприятиях остановилась больше недели назад.

После остановки производства руководство Даугавпилса заявило, что ждет официальной информации о дальнейшей работе East Metal.

"На предприятии работает более 250 человек. Потеря любого рабочего места или закрытие предприятия - это трагедия", - сказал тогда мэр Элксниньш.

"В настоящее время в сотрудничестве с Государственным агентством занятости (NVA), а также с руководством East Metal на соответствующем уровне ведутся переговоры о том, чтобы предприятие возобновило свою деятельность и развивалось в Даугавпилсе", - утверждал мэр.