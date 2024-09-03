Тело белухи было обнаружено на юго-западе Норвегии и доставлено в близлежащий порт для исследования. Его нашла организация Marine Mind, которая несколько лет следила за перемещением кита.

Впервые кита-самца заметили в 2019 году у северного побережья Норвегии. На теле кита была сбруя из ремней, на которых были крепление для камеры и застежки с надписью на английском языке Equipment St. Petersburg ("Снаряжение Санкт-Петербург").

Это породило слухи о том, что китов дрессировали, как шпионов Кремля.

Норвежская разведка начала расследование и позже заявила, что кит, скорее всего, был тренировкой российской армией, поскольку, похоже, он привык к людям.

Местные жители дали киту имя Хвалдимир, соединив норвежское слово "хвал", что означает кит, и имя российского диктатора Владимира Путина.

Москва не прокомментировала слухи и опровергла утверждения об использовании китов в шпионских целях.

Себастьян Стрэнд - основатель общественной организации Marine Mind, говорит, что причина смерти Хвалдимира судить сложно, потому что на его теле нет видимых признаков травм.

На момент смерти киту было около 15 лет, в то время как продолжительность жизни белух может достигать 60 лет.

Россия ранее обучала морских млекопитающих, таких как дельфины, для военных целей.

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