Во второй половине августа эстонское СМИ Postimees сообщило о не слишком оптимистичной ситуации в сфере электроснабжения в Эстонии - наши северные соседи страдают от перебоев с электричеством, и скоро наступит следующая проблема - в Эстонии закончится электричество. Это вызывает вопросы - как обстоят дела в Латвии и не станет ли и наша страна жертвой подобных проблем?

В своем отчете Департамент конкуренции Эстонии недоброжелательно отнесся к оператору электросистемы Elektrilevi, заявив, что именно из-за этой компании в последние годы происходили массовые отключения электроэнергии.

"Причиной масштабных отключений электроэнергии является недостаточное техническое обслуживание линейных коридоров Elektrilevi. По данным Elektrilevi, общая протяженность электросети с коридорами, нуждающимися в обслуживании, составляет около 18 000 км, при этом как минимум 5000 км линейных коридоров остались без обслуживания", - пишет департамент. Таким образом, по меньшей мере 28 процентов линейных коридоров не обслуживается.

Кроме того, в отчете говорится, что из договоров Elektrilevi с субподрядчиками невозможно понять, что именно партнеры должны делать в кризисной ситуации - например, когда дерево падает на линию электропередачи в необслуживаемом линейном коридоре.

Представители AS Sadales tīkls пояснили TVNET+, что...