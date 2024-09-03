Более тысячи счетов с пенсионными накоплениями не востребованы наследниками. Почему?

Во всех этих случаях капитал, созданный в результате накоплений второго пенсионного уровня, превышает 43,75 евро, так как меньшие суммы не наследуются и перечисляются в специальный бюджет для государственных пенсий.

С 2020 года любой участник программы пенсионных накоплений второго уровня, которому еще не назначена пенсия по старости, имеет право выбрать, как VSAA должно будет поступить с накопленным капиталом, если владелец умрет до достижения пенсионного возраста. Одним из вариантов является наследование капитала.

Почти 80% тех, кто сообщил о своем выборе в VSAA, указали именно этот вариант. Однако наследники должны заявить о своем праве на накопления, обратившись к нотариусу, поэтому владельцу накоплений следует оповестить и близких о своем завещании, отмечают в VSAA.

В свою очередь, людям, у которых в последние годы скончался кто-то близкий, VSAA советует выяснить, не оставил ли покойный в наследство пенсионный капитал второго уровня - на случай, если они просто не были проинформированы о последней воле владельца накоплений. Это касается случаев, когда умерший родился после 2 июля 1951 года, являлся участником второго пенсионного уровня или умер после 1 января 2020 года и на момент смерти не получал пенсию по старости.

Наследники могут претендовать на накопления в течение десяти лет со дня смерти владельца. По истечении этого срока капитал переводится в специальный пенсионный бюджет.

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