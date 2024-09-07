Страны Балтии обещают построить Rail Balticа к концу десятилетия

По сообщению министра инфраструктуры Эстонии Владимира Света, до конца года совместное предприятие проекта RB Rail подготовит предложения по экономии затрат и поиску дополнительного финансирования. Затем они могут стать предметом переговоров между странами Балтии.

На встрече в Литве министры обсудили, как до завершения строительства Rail Balticа соединить столицы трех стран существующей железной дорогой. Открытое в этом году железнодорожное сообщение Вильнюс-Рига было очень хорошо встречено пассажирами, что, по словам Света, подтверждает необходимость продолжать налаживать железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой. Кроме того, министры ознакомились с подготовкой стран к будущей интеграции Rail Balticа с существующей балтийской железнодорожной системой.

Свет с министром сообщения Латвии Каспаром Бришкенсом и министром транспорта Литвы Мариусом Скуодисом подписали по итогам встречи декларацию, в которой подчеркнута необходимость существенного увеличения поддержки строительства инфраструктуры гражданского и военного назначения. По мнению министров, в результате изменения геополитической ситуации существенно возросла потребность в инвестициях в инфраструктуру, позволяющую быстро и в больших объемах транспортировать военную технику.

Ранее на этой неделе глава комиссии Сейма Латвии по расследованию ситуации с Rail Baltica Андрис Кулбергс заявил, что основную трассу вряд ли удастся проложить в срок, и выразил мнение, что это будет сделано лишь к 2035 году.

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