Видео Редкие кадры: волк прогулялся по эстонской деревне с добычей в зубах

Эстонское общество охотников поделилось редкими кадрами на собственном YouTube-канале.

В комментарии к видео говорится, что волк преспокойно гулял с добычей при свете дня в деревне Уулу Пярнуского уезда.

"Уулу - относительно крупный региональный центр. Там расположены местная волостная управа, основная школа и другие учреждения", - отмечается в комментарии.

Видео: Видеозапись с волком

По словам охотников, в этом году с волками проблемы возникают постоянно.

К примеру, всего в четырех километрах от Уулу хищники загрызли более 20 овец. В результате хозяину пришлось ликвидировать стадо.

Местному охотничьему товариществу было выдано разрешение на отстрел волков, но, к сожалению, к тому времени большая часть овец уже была отправлена ​​на мясокомбинат.

"С весны нынешнего года в 5-6 километрах от Уулу обитает стая из семи волков. Судя по всему, речь идет о четырех взрослых хищниках и трех щенках", - дополняют картину охотники.

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