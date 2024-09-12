Мало того, что интерпретация результатов июньских выборов в Европарламент как отрицание политики "Европейского зелёного курса" и связанных с нею мер уже превратилась в клише. Она ещё и ошибочна: в политической программе новой Еврокомиссии её председатель Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность "Зелёному курсу", заявив: "Мы должны и будем оставаться на пути ко всем нашим целям".
Это правильный подход. Европейцы хотят экологически устойчивого будущего, а "Зелёный курс" – это необходимый и крайне полезный первый шаг на этом пути. Например, запрет Евросоюза на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, который вступит в силу в 2035 году, как ожидается, принесёт значительную пользу здоровью и убережёт от смерти сотни тысяч человек ежегодно благодаря улучшению качества воздуха. Установленный срок поможет ускорить внедрение электромобилей.