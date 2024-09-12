Мало того, что интерпретация результатов июньских выборов в Европарламент как отрицание политики "Европейского зелёного курса" и связанных с нею мер уже превратилась в клише. Она ещё и ошибочна: в политической программе новой Еврокомиссии её председатель Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность "Зелёному курсу", заявив: "Мы должны и будем оставаться на пути ко всем нашим целям".