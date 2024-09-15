В Латвии хватает мест, куда можно поехать на пару дней в мини-отпуск, если очень хочется сменить обстановку, а время и деньги в кошельке говорят - сильно не разгоняйся! Всего за несколько часов можно добраться от Риги до моря в Лиепае или Вентспилсе, посетить Даугавпилс с Резекне или доехать до прекрасных улочек Кулдиги или Цесиса. Примерно столько же времени и чуть больше денег потребуется на поездку в соседние Литву и Эстонию, но что делать, если кажется, что уже везде был, хочется забраться куда-то подальше, увидеть и попробовать что-то абсолютно новое, прочувствовать вайб другой страны и отличный от нашего менталитет? И в этом случае есть недорогие и "быстрые" варианты.
Для абонентов
За 100 евро туда-обратно: город с открыток, который должен увидеть каждый!
Один из них - место, где началась Вторая мировая война, город, практически уничтоженный советской авиацией, но восставший из пепла. Если планировать заранее, то билеты обойдутся менее, чем в 100 евро в обе стороны, время в пути - менее полутора часов. Рассказываем о Гданьске, Польша.
Финансовый вопрос
Чтобы слетать в Гданьск, не нужно тратить "все деньги мира", поездка обойдется не дороже путешествия в Таллинн - билеты на прямой рейс из аэропорта "Рига" в одну сторону стоят от 19 евро, если покупать их за несколько месяцев. Ближе к поездке - дороже, но все равно можно подобрать удачные дни и уложиться в 100 евро туда-обратно.