Минобороны пытается ускорить строительство завода артиллерийских боеприпасов. Каков план?

Среди депутатов возникла дискуссия о том, какие решения необходимы для ускорения реализации военных проектов и закупок, в том числе с применением так называемого принципа зеленого коридора.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что завод по производству пороховых снарядов планируется ввести в эксплуатацию с 2026 года. Комментируя утверждения о том, что Литва со своим проектом завода по производству боеприпасов опережает Латвию, Спрудс сказал, что это не соответствует действительности, и завод в Литве в лучшем случае будет построен в 2027 году.

В Латвии завод планируется построить в Иецавском крае на участке, принадлежащем Министерству обороны, где уже имеется соответствующая инфраструктура.

Строительство завода и закупка оборудования обойдется в 12 млн евро, в том числе 1 млн евро выделит ЕС.

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