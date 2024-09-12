За день собрано более 10 000 подписей против сокращения пенсионных накоплений второго уровня

По его словам, намеченная налоговая реформа предусматривает, что указанный 1% от брутто-зарплаты будет направлен на первый уровень пенсионной системы, основанной на принципе солидарности, то есть с сегодняшних социальных взносов работающих 14% выплачиваются на пенсии сегодняшним пенсионерам.

"На бумаге" у населения на первом пенсионном уровне формируется определенный пенсионный капитал, но это не реальное накопление, а только обещание в будущем платить пенсию.

Розе пояснил, что это нереалистичное, политическое обещание, так как пенсионеров становится больше, а работающих меньше и общее число жителей в Латвии сокращается.

Без существенных изменений в пенсионном возрасте или порядке индексации обязательства первого пенсионного уровня в долгосрочной перспективе невыполнимы. Между тем 6%, которые ежемесячно накапливаются из зарплаты на втором пенсионном уровне - это реальные деньги, принадлежащие конкретному жителю, которые можно передать по наследству.

Как сообщалось, 6 сентября министр финансов Арвил Ашераденс на пресс-конференции заявил, что предлагаемый перенос взносов со второго на первый пенсионный уровень не нанесет ущерба населению.

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