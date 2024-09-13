В Польше построили огромный современный "сказочный замок"

Строительство замка началось в 2015 году, но местные жители узнали о нем только в 2018 году, когда в Интернете были опубликованы фотографии огромной территории строительства. Никакой рекламы о впечатляющем новом здании не было.

Сейчас замок почти готов. Замок высотой более 70 метров и шириной 200 метров украшен высокими башнями и мощными оборонительными валами.

Впечатляющий замок Стобница построен на искусственном острове, созданном во время строительства. Он расположен на западе Польши, примерно в часе езды от города Познань.

Хотя посетители пока не могут увидеть внутреннюю часть замка, его окрестности открыты для туристов. Билеты можно купить на сайте замка за 30 злотых или семь евро.

Отдыхающие могут прогуляться по природной тропе замкового леса и осмотреть впечатляющий замок снаружи.

В настоящее время неясно, для чего предназначен замок. Хотя он строится уже почти десять лет, о его строителях известно не так много. На сайте дворец описывается как "жилое здание", а некоторые источники утверждают, что он связан с бизнесменом по имени Павел Н.

Дата, когда строительство дворца может закончиться не оглашается.

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