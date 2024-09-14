Издание цитирует британских должностных лиц, которые утверждают, что развертывание ракет должно стать частью более обширного клана, чтобы попытаться закончить полномасштабную войну.

Газета также указывает, что президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером высказал мнение, что удары Украины вглубь России при помощи западных ракет Storm Shadow были бы равноценны вступлению НАТО в войну против Москвы.

В свою очередь Стармер сказал, что "Россия начала этот конфликт, и Россия может закончить этот конфликт прямо сейчас. У Украины есть права на самооборону".

Официально сообщается, что во время встречи Стармера и Байдена в пятницу в Белом доме не было принято решение по поводу того, позволять ли Украине использовать поставленные Западом ракеты против целей на территории России.

Стармер журналистам в Белом доме сказал, что у него с Байденом была "обширная дискуссия о стратегии", однако это не была встреча по поводу конкретных военных возможностей.

Перед встречей должностные лица сообщили, что британский премьер будет настаивать на том, чтобы Байден поддержал его план разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории внутри России.

Однако позднее Стармер дал понять, что они с Байденом обсудят этот вопрос позже - в более широкой группе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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