Посетители Элиствереского лесного зоопарка (Эстония) часто разочаровываются, поскольку увидеть обитающих там рысей практически невозможно. Однако в хорошие дни везет и бывает, что животное спокойно греется на крыше своего логова. На днях подобное зрелище предложила людям охотившаяся рысь, которая комфортно разлеглась у моста и с интересом наблюдала за прохожими, пишет Postimees.
ВИДЕО ⟩ Храбрая рысь с интересом наблюдала за прохожими в пригороде Тарту
В группе жителей этого района в социальных сетях несколько человек отреагировали на фото и видео и сообщили, что это дикое животное уже много лет живет в Ихасте (Тарту, Эстония) и время от времени показывается местным жителям.
Помимо фотографий к посту прикреплено видео, на котором видно, как рысь прячется в тени канадского клена. На видео животное кажется хромающим.
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