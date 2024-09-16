Президент внес поправки о заморозке зарплат членов правлений госпредприятий

Если поправки будут приняты, зарплаты членов правлений и советов публичных обществ капитала и публично-частных обществ капитала в течение следующих двух лет не должны будут превышать размер, установленный 31 августа этого года.

Президент просит Сейм рассмотреть этот законопроект в срочном порядке.

В письме президиуму Сейма Ринкевич указал, что для латвийского общества важно, чтобы управление принадлежащими государству и самоуправлениям обществами капитала было эффективным и прозрачным, а установленное членам их правлений и советов вознаграждение было конкурентоспособным, но при этом соразмерным.

"В интересах общества получить максимальную выгоду от активов, находящихся в собственности публичного лица, а их использование должно соответствовать целям, поставленным государством или самоуправлением", - отметил президент.

Ринкевич подчеркнул, что в случаях, когда государственное общество капитала или общество капитала самоуправления не имеет коммерческого характера и его доходы в основном образует публичное финансирование, вопрос оплаты труда членов правления и совета следует рассматривать в отдельном порядке, в том числе в разрезе возможностей государственного бюджета.