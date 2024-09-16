Президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник подписал и направил в президиум Сейма поправки к закону об управлении долями капитала и обществами капитала публичных лиц, предусматривающие временную приостановку роста вознаграждения членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.
Президент внес поправки о заморозке зарплат членов правлений госпредприятий
Если поправки будут приняты, зарплаты членов правлений и советов публичных обществ капитала и публично-частных обществ капитала в течение следующих двух лет не должны будут превышать размер, установленный 31 августа этого года.
Президент просит Сейм рассмотреть этот законопроект в срочном порядке.
В письме президиуму Сейма Ринкевич указал, что для латвийского общества важно, чтобы управление принадлежащими государству и самоуправлениям обществами капитала было эффективным и прозрачным, а установленное членам их правлений и советов вознаграждение было конкурентоспособным, но при этом соразмерным.
"В интересах общества получить максимальную выгоду от активов, находящихся в собственности публичного лица, а их использование должно соответствовать целям, поставленным государством или самоуправлением", - отметил президент.
Ринкевич подчеркнул, что в случаях, когда государственное общество капитала или общество капитала самоуправления не имеет коммерческого характера и его доходы в основном образует публичное финансирование, вопрос оплаты труда членов правления и совета следует рассматривать в отдельном порядке, в том числе в разрезе возможностей государственного бюджета.
Президент отметил, что сейчас руководящие принципы по определению размера вознаграждения членов правлений и советов формально предусматривают, что в обществах капитала, более 80% доходов которых составляет публичное финансирование, размер вознаграждения может быть даже на 20% ниже, чем вознаграждение в обществах капитала аналогичного размера в частном секторе в соответствующей отрасли.
При этом руководящие принципы предусматривают и несколько отступлений от этой рекомендации.
"Это открывает возможности увеличить вознаграждение, в результате чего фактически оно может достичь или даже превысить размер вознаграждения в частном секторе", - сказал Ринкевич.
Президент также обращает внимание, что нынешние возможности госбюджета ограничены. Важнейшим приоритетом при формировании бюджета на 2025 год является укрепление внутренней и внешней безопасности страны. Кроме того, есть другие отрасли с накопившимися потребностями, в том числе те, в которых работают некоммерческие государственные общества капитала.
По мнению президента, законодатель должен оценить все доступные инструменты, способные максимально ограничить необходимость использования для финансирования бюджетных средств, что может негативно повлиять на все общество.
Он пояснил, что зафиксированное на два года ограничение роста вознаграждения членов правлений и советов государственных и муниципальных обществ капитала, а в случае некоммерческих обществ капитала - ограничение вознаграждения в размере 80% от размера вознаграждения в частном секторе без возможности применения других отступлений для повышения вознаграждения - как раз является одним из таких инструментов. Поэтому президент считает возможным предложить соответствующую поправку к закону об управлении долями капитала и обществами капитала публичных лиц.
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