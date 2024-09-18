Стало известно, в какую сумму обошлось возвращение застрявших в Испании подростков

В том числе транспортные расходы составили 75 379 евро, а размещение путешественников обошлось в 6315 евро, указали представители РТАС, добавив, что расходы на размещение еще уточняются.

Расходы на репатриацию были покрыты за счет сборов, уплачиваемых турагентами и туроператорами за получение специального разрешения или лицензии.

PTAC отмечает, что туристическое агентство Averoja, которое отвечало за предоставление услуг по репатриации, представило PTAC все счета, выставленные непосредственными поставщиками услуг.

PTAC также отмечает, что PTAC рассмотрел несколько вариантов репатриации молодых людей и детей, и был выбран самый дешевый и экономически эффективный вариант.

Как уже сообщалось, в августе этого года несколько десятков детей, отправившихся с Fisom в лагерь для серфинга в Португалии, застряли в Испании и Франции. Всего из Испании и Франции репатриировано 147 человек, из них 115 несовершеннолетних.

Из-за неспособности Fisom выполнять свои обязательства и проблем с ликвидностью, PTAC отозвала у предприятия лицензию туроператора.

Также сообщается, что Государственная полиция начала ведомственную проверку в отношении Fisom, чтобы определить, было ли совершено уголовное преступление.

В 2022 году оборот Fisom составил 356 396 евро, однако предприятие работало с убытками в размере 33 452 евро, сообщает Firmas.lv. Финансовые результаты за 2023 год еще не опубликованы.

Компания была зарегистрирована в 2021 году, ее уставной капитал составляет 7500 евро. Единственным владельцем компании является председатель правления Матисс Далбергс.

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