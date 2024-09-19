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Дом Москвы не удалось продать с аукциона. Цену снизят

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"Дом Москвы" в Риге
"Дом Москвы" в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

На первом аукционе по продаже Московского культурно-делового центра в Риге, на ул. Марияс, 7, более известного как Дом Москвы, VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) не удалось привлечь интерес потенциальных инвесторов, сообщил агентству LЕТА член правления VNĪ Андрис Варна.

На аукционе стартовая цена Дома Москвы составила 3,57 млн евро.

Поэтому VNĪ планирует снизить начальную цену на 20%, чтобы стимулировать более активное участие инвесторов и обеспечить успешное проведение аукциона. Планируется, что решение о снижении цены будет принято не ранее 24 сентября, после чего повторный аукцион предполагается объявить 1 октября.

Варна отметил, что опрос потенциальных инвесторов и посредников по сделкам с недвижимостью показал, что предложенная на торгах цена недостаточно привлекательна для участников рынка.

Специфика использования имущества, ориентированного на проведение культурных и различных других мероприятий, не соответствует нынешнему спросу, поэтому будущему собственнику здания пришлось бы сделать дополнительные инвестиции в здание, чтобы приспособить его к функции, которая лучше соответствует требованиям как местного, так и международного рынка, пояснил Варна.

Дом Москвы, построенный в 1976 году и восстановленный в 2002 году, представляет собой пятиэтажное здание с одним подземным этажом общей площадью 4482,4 квадратных метра. Здание до сих пор служило площадкой для различных культурных и деловых мероприятий, в том числе для театральных постановок и киносеансов.

Как сообщалось ранее, выручка от продажи имущества будет направлена на поддержку мирных жителей Украины в знак солидарности латвийского государства в это сложное время.

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