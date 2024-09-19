Дом Москвы не удалось продать с аукциона. Цену снизят

На аукционе стартовая цена Дома Москвы составила 3,57 млн евро.

Поэтому VNĪ планирует снизить начальную цену на 20%, чтобы стимулировать более активное участие инвесторов и обеспечить успешное проведение аукциона. Планируется, что решение о снижении цены будет принято не ранее 24 сентября, после чего повторный аукцион предполагается объявить 1 октября.

Варна отметил, что опрос потенциальных инвесторов и посредников по сделкам с недвижимостью показал, что предложенная на торгах цена недостаточно привлекательна для участников рынка.

Специфика использования имущества, ориентированного на проведение культурных и различных других мероприятий, не соответствует нынешнему спросу, поэтому будущему собственнику здания пришлось бы сделать дополнительные инвестиции в здание, чтобы приспособить его к функции, которая лучше соответствует требованиям как местного, так и международного рынка, пояснил Варна.

Дом Москвы, построенный в 1976 году и восстановленный в 2002 году, представляет собой пятиэтажное здание с одним подземным этажом общей площадью 4482,4 квадратных метра. Здание до сих пор служило площадкой для различных культурных и деловых мероприятий, в том числе для театральных постановок и киносеансов.

Как сообщалось ранее, выручка от продажи имущества будет направлена на поддержку мирных жителей Украины в знак солидарности латвийского государства в это сложное время.

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