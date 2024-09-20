Министр: участие во втором пенсионном уровне могут сделать добровольным

На вопрос, может ли Латвия перенять опыт Эстонии в отношении второго пенсионного уровня, министр заявил, что такой путь, при котором разрешается снимать накопления со второго уровня, Латвия не выберет.

Однако совместно с Банком Латвии и финансовым сектором рассматривается возможность разрешить добровольное участие во втором пенсионном уровне.

Также обсуждается идея, что за пять лет до пенсионного возраста можно будет либо остаться на рынке капитала и продолжать накапливать, либо перевести средства на первый уровень.

"Есть еще много других идей, например, перенос второго уровня на третий. Мы работаем над этим и оцениваем", - пояснил Аугулис.

Возможные решения могут быть представлены общественности в следующем году.

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