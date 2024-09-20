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Министр: участие во втором пенсионном уровне могут сделать добровольным

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Фото: Zane Bitere/LETA

При рассмотрении вопроса об улучшении функционирования пенсионных уровней рассматривается возможность сделать участие во втором пенсионном уровне добровольным, сказал программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр благосостояния Улдис Аугулис.

На вопрос, может ли Латвия перенять опыт Эстонии в отношении второго пенсионного уровня, министр заявил, что такой путь, при котором разрешается снимать накопления со второго уровня, Латвия не выберет.

Однако совместно с Банком Латвии и финансовым сектором рассматривается возможность разрешить добровольное участие во втором пенсионном уровне.

Также обсуждается идея, что за пять лет до пенсионного возраста можно будет либо остаться на рынке капитала и продолжать накапливать, либо перевести средства на первый уровень.

"Есть еще много других идей, например, перенос второго уровня на третий. Мы работаем над этим и оцениваем", - пояснил Аугулис.

Возможные решения могут быть представлены общественности в следующем году.

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