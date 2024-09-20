При рассмотрении вопроса об улучшении функционирования пенсионных уровней рассматривается возможность сделать участие во втором пенсионном уровне добровольным, сказал программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр благосостояния Улдис Аугулис.
Министр: участие во втором пенсионном уровне могут сделать добровольным
На вопрос, может ли Латвия перенять опыт Эстонии в отношении второго пенсионного уровня, министр заявил, что такой путь, при котором разрешается снимать накопления со второго уровня, Латвия не выберет.
Однако совместно с Банком Латвии и финансовым сектором рассматривается возможность разрешить добровольное участие во втором пенсионном уровне.
Также обсуждается идея, что за пять лет до пенсионного возраста можно будет либо остаться на рынке капитала и продолжать накапливать, либо перевести средства на первый уровень.
"Есть еще много других идей, например, перенос второго уровня на третий. Мы работаем над этим и оцениваем", - пояснил Аугулис.
Возможные решения могут быть представлены общественности в следующем году.
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