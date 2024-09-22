Директор Госканцелярии Кронбергс в прошлом году получил зарплату в 101 085 евро

Кронбергс на посту госсекретаря Министерства земледелия получил 69 310 евро, а как член совета Rīgas siltums получил - 31 775 евро.

Кронбергс помимо этих должностей в 2023 году был держателем долей капитала в АО "Финансовая структура развития Altum", руководителем Комитета Министерства земледелия, заместителем председателя консультативного совета по сельскому хозяйству Министерства земледелия, заместителем председателя Комиссии по технической поддержке Министерства земледелия, членом совета Фонда развития леса Министерства земледелия, административным руководителем Министерства земледелия.

В 2023 году Кронбергс имел в собственности недвижимость в Олайнской волости, а во владении - автомобиль BMW X5 XDRIVE30D 2014 года выпуска.

В прошлом году Кронбергс накопил 2000 евро как наличными, так и безналичными, а его долговые обязательства составили 9817 евро.

Кронбергс также имел накопления в частных пенсионных фондах и страхование жизни.

Как сообщалось, Кронбергс начал работу на посту директора Госканцелярии 12 августа, а госсекретарем Министерства земледелия он был с конца 2021 года.

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